Крамаренко стала лучшей в упражнениях с лентой на Играх стран СНГ, Попова взяла серебро
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Российская гимнастка Лала Крамаренко стала победительницей в упражнениях с лентой на соревнованиях по художественной гимнастике в отдельных видах на Играх стран СНГ. Второе место также осталось за россиянкой: серебро взяла Анна Попова. Бронзовым призёром стала белоруска Алина Горносько.
Художественная гимнастика. Игры стран СНГ. Отдельные виды. Лента
1. Лала Крамаренко (Россия) — 36,6.
2. Анна Попова (Россия) — 34,85.
3. Алина Горносько (Беларусь) — 34,1.
4. Зорькина Елизавета (Беларусь) — 33,45.
5. Вилана Савадян (Узбекистан) — 31,1.
6. Мафтуна Зоирова (Узбекистан) — 30,9.
7. Илона Зейналова (Азербайджан) — 29,55.
8. Камила Гафарова (Азербайджан) — 27,3.
Игры стран СНГ проходят в 11 городах Беларуси с 4 по 14 августа 2023 года.
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