Екатерина Конева — победительница чемпионата России в тройном прыжке

Российская спортсменка Екатерина Конева стала победительницей в тройном прыжке на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит с 3 по 6 августа в Челябинске.

Результат российской чемпионки, представляющей Краснодарский и Хабаровский край – 14 метров и 79 сантиметров, второй стала представительница Москвы и Брянской области Дарья Нидбайкина с результатом 14 метров и 39 сантиметров, а также Виолетта Скворцова из Республики Беларусь (в зачёт 17-го этапа «Королевы российского спорта»), выполнившая лучшую попытку на 14 метров и 23 сантиметра. Бронзовую награду завоевала Валерия Воловликова (Москва, Ростовская область), выполнив прыжок на 13 метров и 92 сантиметра.

Соревнования проходят на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной в Челябинске, сегодня идёт заключительный день турнира.