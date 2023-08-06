Лысенко: из-за дисквалификации осознал, что нет ничего круче, чем ощущать радость победы

Российский легкоатлет Данил Лысенко, чемпион России в 2023 году по прыжкам в высоту, рассказал, как изменилось его восприятие спорта после четырёх лет дисквалификации. Спортсмен был отстранён от соревнований за подделку медицинской справки.
«Да, я знаю, что сегодня была моя 16-я победа подряд (после возвращения в спорт. — Прим. «Чемпионата»). Я считаю свои достижения. Как мне удаётся делать это? Я во время своей дисквалификации очень хорошо осознал то, что для меня нет ничего круче, чем прыгать, чем ощущать радость победы и бороться с очередной высотой.
Сейчас я выхожу и делаю всё, что умею. Не думаю о том, что могу проиграть на следующем старте, хотя, конечно, волнуюсь всегда. Как сегодня, когда боялся не показать всё, что могу, из-за недостаточного восстановления», — приводит слова Лысенко ТАСС.
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