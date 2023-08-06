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Сборная России по пляжному футболу разгромила Узбекистан с рекордным счётом 15:0

Сборная России по пляжному футболу разгромила Узбекистан с рекордным счётом 15:0
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Сборная России по пляжному футболу одержала триумфальную победу над командой Узбекистана на групповом этапе Игр стран СНГ. Российские спортсмены разгромили соперников с рекордным счётом — 15:0: ранее такой разницы мячей россияне на турнирах не добивались.

Счёт в матче на 16-й секунде открыл Денис Пархоменко, затем в первом периоде было забито ещё четыре гола. Во втором россияне отправили в ворота соперника четыре мяча, а в третьем — ещё шесть.

Предыдущий рекорд по разнице забитых мячей в выигранных матчах сборная России установила 8 июня 2008 года. Тогда российские пляжники разгромили команду Андорры в своём первом матче отборочного этапа чемпионата мира 2009 года. Встреча завершилась со счётом 13:1.

Игры стран СНГ. Группа B. 2-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Россия
Окончен
15 : 0
Узбекистан
1:0 Пархоменко – 00:16   2:0 Пархоменко – 04:44   3:0 Земсков – 07:40   4:0 Виноградов – 11:22   5:0 Виноградов – 11:52   6:0 Земсков – 12:33   7:0 Земсков – 17:20   8:0 Кошарный – 18:13   9:0 Земсков – 19:49   10:0 Романов – 26:03   11:0 Ремизов – 27:45   12:0 Котенев – 29:41   13:0 Ремизов – 31:13   14:0 Романов – 31:35   15:0 Кошарный – 32:11
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