Сборная России по пляжному футболу разгромила Узбекистан с рекордным счётом 15:0
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Сборная России по пляжному футболу одержала триумфальную победу над командой Узбекистана на групповом этапе Игр стран СНГ. Российские спортсмены разгромили соперников с рекордным счётом — 15:0: ранее такой разницы мячей россияне на турнирах не добивались.
Счёт в матче на 16-й секунде открыл Денис Пархоменко, затем в первом периоде было забито ещё четыре гола. Во втором россияне отправили в ворота соперника четыре мяча, а в третьем — ещё шесть.
Предыдущий рекорд по разнице забитых мячей в выигранных матчах сборная России установила 8 июня 2008 года. Тогда российские пляжники разгромили команду Андорры в своём первом матче отборочного этапа чемпионата мира 2009 года. Встреча завершилась со счётом 13:1.
Игры стран СНГ. Группа B. 2-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Россия
Окончен
15 : 0
Узбекистан
1:0 Пархоменко – 00:16 2:0 Пархоменко – 04:44 3:0 Земсков – 07:40 4:0 Виноградов – 11:22 5:0 Виноградов – 11:52 6:0 Земсков – 12:33 7:0 Земсков – 17:20 8:0 Кошарный – 18:13 9:0 Земсков – 19:49 10:0 Романов – 26:03 11:0 Ремизов – 27:45 12:0 Котенев – 29:41 13:0 Ремизов – 31:13 14:0 Романов – 31:35 15:0 Кошарный – 32:11
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