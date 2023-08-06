Сборная России по пляжному футболу разгромила Узбекистан с рекордным счётом 15:0

Сборная России по пляжному футболу одержала триумфальную победу над командой Узбекистана на групповом этапе Игр стран СНГ. Российские спортсмены разгромили соперников с рекордным счётом — 15:0: ранее такой разницы мячей россияне на турнирах не добивались.

Счёт в матче на 16-й секунде открыл Денис Пархоменко, затем в первом периоде было забито ещё четыре гола. Во втором россияне отправили в ворота соперника четыре мяча, а в третьем — ещё шесть.

Предыдущий рекорд по разнице забитых мячей в выигранных матчах сборная России установила 8 июня 2008 года. Тогда российские пляжники разгромили команду Андорры в своём первом матче отборочного этапа чемпионата мира 2009 года. Встреча завершилась со счётом 13:1.