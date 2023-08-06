Украина призвала судью, дисквалифицировавшего Харлан, уйти в отставку после скандала на ЧМ

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев призвал технического судью Дитера Ламмера, вынесшего решение о дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан из-за отсутствия рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира, уйти в отставку.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в социальных сетях видео, на котором Ламмер якобы разговаривает по телефону тренера Смирновой перед принятием решения о дисквалификации Харлан. По словам Геращенко, в этот момент россияне оказали давление на судью.

«На видео мы видим, как мистер Ламмер разговаривает с кем-то по телефону, который дал ему тренер Смирновой. Он сделал это по ходу развития конфликта. В данном случае он действовал как технический судья соревнований, обсуждая вопрос о протесте команды Анны Смирновой.

Что мы должны думать? Представьте: судья в зале берёт телефон у представителя команды и начинает с кем-то разговаривать. Такой судья ненадёжен и должен уйти в отставку. По нашему мнению, это относится и к Дитеру Ламмеру.

Я спрашивал у него, кто принял решение о выдаче Харлан чёрной карточки. Он ответил, что он сделал это. Я сказал, что он не может решать самостоятельно, потому что решение о дисквалификации должен принимать директорат — коллегиальный орган, в котором есть голосование.

Тогда Ламмер ответил, что технический директорат также принимал это решение. Я запросил протокол с результатами голосования и вердиктом, а он стал кричать и говорить, что я подозреваю его в мошенничестве. Я ответил, что протокол мне нужен, чтобы мы просто могли оспорить решение. Он отрицал, что есть какой-либо протокол. Я также попросил его остановить дисквалификацию на время рассмотрения нашего протеста, но он отказал», — приводит слова Ильяшева издание Inside the Games.