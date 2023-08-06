Кабаева: если мы не будем всё делать по спортивному принципу, то уничтожим свой спорт

Олимпийская чемпионка 2004 года, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева прокомментировала судейство в художественной гимнастике сейчас и больше 20 лет назад.
«В 1998 году, когда был чемпионат Европы в Португалии, я приехала в первый раз, Ирина Александровна Винер сказала, что нужно попасть в тридцатку. Я сказала, что хорошо – в тридцатку, так в тридцатку. И так получилось, что я там выиграла. Когда сделала очень хорошо скакалку, Ирина Александровна сказала, что мне не поставят высокие оценки, потому что там судит Ирина Юрьевна Лепарская из Беларуси. Я говорю, что мне и второе место прекрасно, но Ирина Юрьевна поставила мне выше, чем своей ученице.
Она сказала, что не могла поставить меньше, так как я сделала хорошо, за это я ей очень благодарна. Сейчас уже такого судейства нет, к сожалению. Я считаю, что нужно всё делать по спортивному принципу, такое у нас было. А если мы не будем делать по спортивному принципу, то просто уничтожим свой спорт. И на мировой арене будем проигрывать всем», – приводит слова Кабаевой ТАСС.
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