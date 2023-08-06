Фёдор Земсков: в финале хотелось бы встретиться с хозяевами из Беларуси

Игрок сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков поделился впечатлениями от игры сборной команды страны, а также рассказал, кого хотел бы видеть в полуфинальном и финальном матче в рамках II Игр стран СНГ.

«Египет, конечно, был покрепче, чем Узбекистан. Но такие матчи не должны нас расхолаживать, мы же примерно понимаем уровень всех соперников и подводим себя к решающим матчам. С кем хотел бы сыграть в полуфинале? Если это не будет звучать слишком хвастливо, то хотелось бы с хозяевами из Беларуси в финале встретиться. А в полуфинале, получается, с Ираном хотелось бы сыграть.

Михаил Викторович Лихачёв уважает игру футбол, как бы олдскульно это ни звучало. Он никогда не скажет, мол, идите доминируйте. Наоборот, он дал установку поиграть для души, почувствовать друг друга. А ещё – не пропустить и обойтись без жёлтых карточек. Не пропустили, но жёлтую Остап Фёдоров получил – тут с задачей не справились.

Недавно у нас уже был турнир сборной в Санкт-Петербурге. Перед ним мы сильно скучали по матчам сборной, конечно, и там получили эти долгожданные эмоции, а здесь уже наслаждаемся игрой, поддержкой болельщиков. И ребята из России нас поддерживают, и белорусы горячо переживают. Братский народ, этим всё сказано», – заявил Земсков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.