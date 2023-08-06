Тренер сборной России по пляжному футболу оценил триумфальную победу над Азербайджаном

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал триумфальную победу команды над представителями Азербайджана на групповом этапе Игр стран СНГ. Россияне разгромили соперников с рекордным счётом — 15:0.

«Игра прошла по нашему плану, и результат матча, и качество игры были нормальными. Понятно, что говорить о серьёзном настрое здесь не приходилось, настроились, как могли. Понятно, что Узбекистан делает свои первые шаги в пляжном футболе, и в такой ситуации всегда непросто играть против таких сборных, как Оман или Россия.

15:0 — это рекорд, но каких-то эмоций по этому поводу нет. Когда мы обыграли Андорру со счётом 13:1 в 2008 году, это не казалось чем-то из ряда вон выходящим. И сейчас всё это не более чем цифры. Но красивые цифры.

Не расслабиться и во всеоружии подойди к полуфиналу — это самая сложная задача сейчас. Будем готовиться, завтра у нас ещё игра с Оманом в группе, а потом будем разбираться, как играть в полуфинале. Пока мы не знаем, кто именно будет нашим соперником, но в любом случае это будет команда высокого уровня — Иран или Беларусь», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.