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Тренер сборной России по пляжному футболу оценил триумфальную победу над Азербайджаном

Тренер сборной России по пляжному футболу оценил триумфальную победу над Азербайджаном
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал триумфальную победу команды над представителями Азербайджана на групповом этапе Игр стран СНГ. Россияне разгромили соперников с рекордным счётом — 15:0.

«Игра прошла по нашему плану, и результат матча, и качество игры были нормальными. Понятно, что говорить о серьёзном настрое здесь не приходилось, настроились, как могли. Понятно, что Узбекистан делает свои первые шаги в пляжном футболе, и в такой ситуации всегда непросто играть против таких сборных, как Оман или Россия.

15:0 — это рекорд, но каких-то эмоций по этому поводу нет. Когда мы обыграли Андорру со счётом 13:1 в 2008 году, это не казалось чем-то из ряда вон выходящим. И сейчас всё это не более чем цифры. Но красивые цифры.

Не расслабиться и во всеоружии подойди к полуфиналу — это самая сложная задача сейчас. Будем готовиться, завтра у нас ещё игра с Оманом в группе, а потом будем разбираться, как играть в полуфинале. Пока мы не знаем, кто именно будет нашим соперником, но в любом случае это будет команда высокого уровня — Иран или Беларусь», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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