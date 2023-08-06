Тренер сборной России по пляжному футболу отметил важность Игр стран СНГ для команды

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв отметил важность для команды участия в Играх стран СНГ в период недопуска на крупные международные турниры.
«Сейчас сборная России однозначно получает кайф от атмосферы. Мы рады, что вернулись такие классные турниры. Понятно, что хотелось бы большего: отобраться на чемпионат мира, сыграть на Межконтинентальном Кубке. Но, учитывая всю сегодняшнюю ситуацию, такие турниры, как Кубок наций или Игры стран СНГ, — это уже неплохо. Нужно ценить, что в такое непростое время у нас есть столь серьёзные соревнования. Дай бог, выйдем из них в хорошем настроении.
Ситуация с FIFA и BSWW пока никак не меняется. Играем турнир здесь, надеемся, что осенью или зимой проведём учебно-тренировочный сбор. Полагаю, некоторые команды, которые будут принимать участие в чемпионате мира — 2024, захотят сыграть с нами товарищеские матчи в рамках подготовки к мундиалю», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Напомним, сегодня, 6 августа, сборная России на групповом этапе Игр стран СНГ разгромила команду Азербайджана со счётом 15:0. Это рекордное число мячей, забитых россиянами в матчах.
- 6 августа 2023
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