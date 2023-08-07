«Хотелось бы больше уважения к местным игрокам». Юань Сыцзюнь — о турнире CBSA в Китае

Снукерист Юань Сыцзюнь раскритиковал организаторов турнира CBSA в Китае.
«Некоторые вещи довольно неприятно видеть. Отношение к иностранцам отличается от ситуации с нами. Как и иностранцы, мы являемся профессиональными игроками, но отношение к нам похоже на отношение к прохожим. Мы не просим каких-то экстравагантных привилегий, но надеемся, что будет достигнуто относительное равенство.
Ничего не имею против высоких гонораров именитым игрокам. Но неужели каждому человеку нужна круглосуточная специальная машина, чтобы забирать и высаживать его, чтобы он не сделал лишний шаг? Неужели каждому нужен специальный сотрудник, чтобы держать зонт в случае моросящего дождя? У них сломаны руки. Я ехал на награждение ночью в такси, промок под дождём и пережидал его под карнизом, а иностранцев отвозили в аэропорт в любое время после игры», — написал Сыцзюнь в соцсети Weibo.
- 7 августа 2023
-
10:08
- 6 августа 2023
-
22:41
-
22:14
-
22:07
-
21:31
-
21:18
-
20:27
-
20:00
-
19:32
-
19:13
-
19:07
-
18:38
-
18:34
-
18:28
-
18:16
-
17:47
-
17:47
-
17:35
-
17:25
-
17:16
-
16:46
-
16:38
-
16:26
-
16:15
-
16:03
-
15:38
-
15:35
-
15:04
-
14:51
-
14:45
-
14:05
-
13:16
-
11:27
-
11:22
-
10:57