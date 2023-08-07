«Хотелось бы больше уважения к местным игрокам». Юань Сыцзюнь — о турнире CBSA в Китае

Снукерист Юань Сыцзюнь раскритиковал организаторов турнира CBSA в Китае.

«Некоторые вещи довольно неприятно видеть. Отношение к иностранцам отличается от ситуации с нами. Как и иностранцы, мы являемся профессиональными игроками, но отношение к нам похоже на отношение к прохожим. Мы не просим каких-то экстравагантных привилегий, но надеемся, что будет достигнуто относительное равенство.

Ничего не имею против высоких гонораров именитым игрокам. Но неужели каждому человеку нужна круглосуточная специальная машина, чтобы забирать и высаживать его, чтобы он не сделал лишний шаг? Неужели каждому нужен специальный сотрудник, чтобы держать зонт в случае моросящего дождя? У них сломаны руки. Я ехал на награждение ночью в такси, промок под дождём и пережидал его под карнизом, а иностранцев отвозили в аэропорт в любое время после игры», — написал Сыцзюнь в соцсети Weibo.