Киселёв — о победе на ЧР: все верили, кроме меня самого

Легкоатлет Анатолий Киселёв прокомментировал победу на чемпионате России в беге с барьерами на 110 метров.

«Чемпион России? Звучит! Но это про какого-то другого Анатолия Киселёва (смеётся). Мне, конечно, говорили, что я способен на такое время, но… Всё просто сложилось. Я бесился поначалу от того, что соревнования в последний день, что три дня ты наполовину отдыхаешь, наполовину к соревнованиям готовишься. Не те чувства, не те ощущения. Большое спасибо моей девушке Маше Девяткиной, она меня поддерживала, настраивала. Она верила в меня больше, чем я сам, убеждала, что у меня получится прибавить в результатах. Получается, в меня верили все, кроме меня, единственного.

Осознание этой победы придёт через пару дней, думаю, когда я отдохну, высплюсь, когда мне тысячу раз скажут, что «ты молодец, мы тебя за это любим». Ну а за что меня ещё любить, как не за победы? (смеётся) Радость сейчас не от победы или результата, а от пути, который ты проходишь. Сама победа – это миг. Я поорал после финиша, уже завтра этого не будет. Останется только красивая надпись, что Анатолий Киселёв – чемпион России. А послезавтра про это вообще все забудут. Самое классное – когда ты идёшь к этому потихоньку, маленькими шагами, когда ты этого достигаешь. Вот это кайф. Мне всегда нравились такие слова: «Я живу только забегами, а на остальное плевать. 10 секунд, пока мы мчимся – я свободен», — приводит слова Киселёва официальный сайт ВФЛА.