Конева, выполнившая олимпийский норматив: не верю, что меня допустят на ОИ-2024

Российская легкоатлетка Екатерина Конева подвела итоги выступления на чемпионате России.
«Во время выступления в Челябинске я не думала о том, смогу ли выполнить олимпийский норматив. Я просто представляла идеальный прыжок в голове и старалась его воплотить в жизнь. Но я не верю в то, что этот результат даст мне возможность выступить на Олимпиаде в Париже.
Мы очень хорошо подготовились к чемпионату России, на тренировках я прыгала на уровне личного рекорда, поэтому всё предвещало результат даже более хороший, чем удалось показать. К сожалению, у меня были немного ватные ноги, я плохо спала, потому что в гостинице мой сон нарушили. Поела тоже плохо, из-за чего у меня здесь начало сводить ноги. Я решила не использовать все попытки, чтобы поберечь силы.
Я выступаю сейчас только для своей дочери, в ней кроется вся моя мотивация. Чтобы она знала, что такое спортивные победы и как тяжело они порой даются. Она постоянно находится рядом со мной», — приводит слова Коневой ТАСС.
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