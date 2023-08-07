Конева, выполнившая олимпийский норматив: не верю, что меня допустят на ОИ-2024

Российская легкоатлетка Екатерина Конева подвела итоги выступления на чемпионате России.

«Во время выступления в Челябинске я не думала о том, смогу ли выполнить олимпийский норматив. Я просто представляла идеальный прыжок в голове и старалась его воплотить в жизнь. Но я не верю в то, что этот результат даст мне возможность выступить на Олимпиаде в Париже.

Мы очень хорошо подготовились к чемпионату России, на тренировках я прыгала на уровне личного рекорда, поэтому всё предвещало результат даже более хороший, чем удалось показать. К сожалению, у меня были немного ватные ноги, я плохо спала, потому что в гостинице мой сон нарушили. Поела тоже плохо, из-за чего у меня здесь начало сводить ноги. Я решила не использовать все попытки, чтобы поберечь силы.

Я выступаю сейчас только для своей дочери, в ней кроется вся моя мотивация. Чтобы она знала, что такое спортивные победы и как тяжело они порой даются. Она постоянно находится рядом со мной», — приводит слова Коневой ТАСС.