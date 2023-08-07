Скандально известной белоруске Тимановской официально разрешили выступать за Польшу

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), получила официальное разрешение от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), по которому может выступать на международных соревнованиях за сборную Польши.

Напомним, на Олимпиаде-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Спортсменка же утверждала, что её пытались насильно вывезти из Японии, и попросила убежища в Европе. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

26-летняя Тимановская уже отбыла трёхлетний карантин, необходимый для смены спортивного гражданства.