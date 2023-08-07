Сборная России по пляжному футболу потерпела поражение от Омана на Играх СНГ

Мужская сборная России по пляжному футболу потерпела первое поражение на Играх стран СНГ – 2023. В заключительном матче группового этапа подопечные Михаила Лихачёва проиграли команде Омана со счётом 4:7. У россиян голы на свой счёт записали Амадиус Виноградов, Фёдор Земсков и Кирилл Романов, четвёртый был засчитан как автогол.
При этом данное поражение не помешает россиянам выйти в плей-офф соревнований с первого места в группе B за счёт разницы голов. Оман останется на втором месте. Ранее в группе B команда России разгромно обыграла Египет (5:0) и Узбекистан (15:0).
Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.
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