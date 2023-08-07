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Сборная России по пляжному футболу потерпела поражение от Омана на Играх СНГ

Сборная России по пляжному футболу потерпела поражение от Омана на Играх СНГ
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Мужская сборная России по пляжному футболу потерпела первое поражение на Играх стран СНГ – 2023. В заключительном матче группового этапа подопечные Михаила Лихачёва проиграли команде Омана со счётом 4:7. У россиян голы на свой счёт записали Амадиус Виноградов, Фёдор Земсков и Кирилл Романов, четвёртый был засчитан как автогол.

При этом данное поражение не помешает россиянам выйти в плей-офф соревнований с первого места в группе B за счёт разницы голов. Оман останется на втором месте. Ранее в группе B команда России разгромно обыграла Египет (5:0) и Узбекистан (15:0).

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.

Игры стран СНГ. Группа B. 3-й тур
07 августа 2023, понедельник. 17:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 7
Оман
1:0 Виноградов – 00:28   1:1 Аль-Заджали – 03:30   1:2 Аль-Булуши – 05:30   1:3 Аль-Булуши – 12:02   1:4 Аль-Заджали – 15:28   2:4 Земсков – 16:48   2:5 Аль-Саути – 18:47   3:5 Аль-Заджали – 25:45   3:6 Аль-Саути – 26:21   4:6 Романов – 26:32   4:7 Аль-Саути – 30:30
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