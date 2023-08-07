Определился соперник сборной России по пляжному футболу в полуфинале Игр стран СНГ

Мужская сборная России по пляжному футболу узнала соперника, с которым поборется за выход в финал Игр стран СНГ, которые проходят в Минске (Беларусь).

Напомним, подопечные Михаила Лихачёва с первого места вышли в плей-офф соревнований, несмотря на поражение от команды Омана (4:7) в заключительном туре группового этапа Игр СНГ. В полуфинале они сыграют с командой Ирана, занявшей второе место в группе A.

В другом полуфинале сойдутся команды Беларуси (первое место группы A) и Омана (второе место группы B).

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.