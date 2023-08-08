Глава Федерации хоккея с мячом Скрынник: большинство стран уже за возвращение России

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник рассказал, как на этом виде спорта отразилась изоляция от международных турниров.

«Русский хоккей точно не потерян. Более того, мы по-прежнему занимаем в стране третье место по посещаемости после футбола и хоккея с шайбой, так что остаёмся популярным и любимым у народа видом спорта. Да, наши сборные не участвуют в международных соревнованиях, но мы серьёзно и успешно работаем над увеличением турниров внутри России — не только для сборных команд, но и в детско-юношеском хоккее. К примеру, в прошлом сезоне мужская сборная России не была допущена до ЧМ в Швеции, но мы сделали всё, чтобы у неё была практика, — провели три полноценных сбора в Красноярске, Иркутске и Кемерове. В этом, безусловно, нам здорово помогают Министерство спорта РФ и ряд регионов.

Безусловно, международная практика нужна. Не секрет, что многие хоккеисты в Скандинавии уже открыто говорят, что им неинтересно играть на чемпионатах мира без сборной России. И они сами, несмотря на давление в своих странах и исключение из сборных, едут играть в нашу Суперлигу: в предстоящем Кубке за «СКА-Нефтяник» сыграют финны — братья Мяаття, а за «Кузбасс» – шведский полузащитник Симон Янссон. Им интересно играть в России, потому что уровень наших игроков выше, чем где бы то ни было.

Словом, наш вид спорта продолжает активно развиваться, а клубный уровень поднимается. Сейчас растут требования к игрокам, и это, конечно, даёт свои плоды. Появляется всё больше молодых талантливых ребят, и конкуренция за попадание в сборную возрастает, что также является плюсом.

Что бы кто ни говорил, многие страны уже выступают за возвращение России на чемпионаты мира. Потому что в любом виде спорта главная цель — это показать себя с наилучшей стороны, свои навыки, опыт и силу. И все понимают, что без России чемпионаты мира теряют в статусе, яркости и интриге, становятся финансово убыточными и попросту неинтересными. С другой стороны, ряд стран продолжают высказываться откровенно русофобски — та же Швеция. Видимо потому, что шведы проиграли сборной России шесть из последних семи чемпионатов мира. Но, повторюсь, большинство стран уже за возвращение России», — приводит слова Скрынника Lenta.ru.