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Международная федерация тяжёлой атлетики не допустила россиян до чемпионата мира — 2023

Международная федерация тяжёлой атлетики не допустила россиян до чемпионата мира — 2023
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Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) не допустила ни одного российского спортсмена до чемпионата мира 2023 года в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба организации.

Стоит отметить, что IWF утвердила список нейтральных спортсменов, в который вошли 12 белорусских тяжелоатлетов. Чемпионат мира пройдёт с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Также в нём присутствуют семь человек обслуживающего персонала и один технический судья из Беларуси.

Ранее IWF допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, установив для спортсменов критерии «приемлемости». Одним из условий допуска атлетов к соревнованиям было подписание деклараций о политических взглядах. Российские тяжелоатлеты не подписали декларацию для допуска на этап Гран-при IWF на Кубе, который прошёл в Гаване с 8 по 18 июня.

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