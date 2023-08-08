Гири, занимающий 7-е место в рейтинге ФИДЕ, вылетел в 1/32 финала Кубка мира по шахматам
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Вчера, 7 августа, завершились все партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам. Нидерландский шахматист Аниш Гири, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, уступил азербайджанцу Ниджату Абасову.
Партии с классическим контролем времени завершились вничью, и гроссмейстеры продолжили борьбу на тай-брейке. В первых двух партиях в быстрые шахматы Гири и Абасов одержали по одной победе белыми фигурами. Далее были зафиксированы две ничьи, и игроки перешли к блицу. Азербайджанец сыграл вничью белыми фигурами, а чёрными одержал победу.
В следующем раунде Абасов сыграет с российским гроссмейстером Петром Свидлером. Ранее Свидлер обыграл Йордена ван Фореста из Нидерландов (1:1 в классических партиях, 1,5:0,5 в рапиде).
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