Карлсен сыграл в гольф в выходной день Кубка мира по шахматам

Норвежский шахматист Магнус Карлсен сыграл в гольф в перерыве между матчами Кубка мира.

Фото: «Твиттер» Международной шахматной федерации (ФИДЕ)

16-й чемпион мира победил в 1/32 финала Кубка мира соотечественника Арьяна Тари со счётом 1,5:0,5, избежав тай-брейка. Таким образом, к выходному дню 8 августа добавился ещё один день без партий. Карлсен решил посвятить свободное время другому виду спорта.

В 1/16 финала Кубка мира Карлсен сыграет с Винсентом Каймером из Германии. Первая партия состоится завтра, 9 августа.

Кубок мира по шахматам проходит в Баку с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов получат путёвку в турнир претендентов 2024 года.

Действующим обладателем Кубка мира является Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. На турнире 2021 года он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).