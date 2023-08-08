Военнослужащим из Нидерландов запретили участвовать в соревнованиях с россиянами

Нидерландским военнослужащим больше не разрешается участвовать от имени Минобороны в военно-спортивных мероприятиях, в которых также соревнуются российские и белорусские военнослужащие.

Это постановил уходящий в отставку глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен после того, как две недели назад голландские солдаты приняли участие в турнире по дзюдо в Доминиканской Республике, в котором также участвовали российские спортсмены.

Напомним, на чемпионате мира по дзюдо среди военных, который проходил в городе Санто-Доминго (Доминиканская Республика), мужская сборная Вооружённых сил России заняла первое место в общекомандном зачёте, женская команда стала второй. В турнире приняли участие сборные 16 стран, в том числе Франции, Бразилии, Швейцарии, Нидерландов и Узбекистана.