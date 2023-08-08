Главный тренер сборной Беларуси по гандболу поделился впечатлениями от Игр СНГ

Главный тренер мужской национальной команды Беларуси Юрий Шевцов поделился впечатлениями от матчей молодёжных команд на Играх стран СНГ.

«Во взрослом гандболе больше тактики, рассудительности. Там более опытные игроки, они знают, как держать темп, в какую минуту добавить. У молодых игроков этого нет, у них совсем другой гандбол. Меня это интересует, вдохновляет, всегда с удовольствием смотрю эти матчи.

Это будущие кандидаты в национальную команду. Мы просматриваем всех, у нас есть картинка, видим ребят на перспективу. Думаю, что работа Сергея Шиловича, Дмитрия Никуленкова, Ивана Бровко очень хорошая. Это наши молодые тренеры, которые ведут молодёжную команду. Они прошли национальную команду, чемпионаты мира, знают, как нужно делать. Я очень доволен, как это всё проходит.

Всё на Играх организовано на высшем уровне. Игры стран СНГ важны для молодёжи. Они должны выплеснуть свои эмоции, должны понимать, для чего они работают», — приводит слова Шевцова БелТА.