Тяжелоатлетка Каширина одержала победу на Играх СНГ

В Беларуси продолжаются Игры стран СНГ. Сегодня, 8 августа, в Гродно проходят соревнования в тяжёлой атлетике.
Завершились состязания у женщин в категории до 87 кг, в которых принимала участие серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, пятикратная чемпионка мира Татьяна Каширина. Татьяна одержала победу, подняв суммарный вес 262 кг (117 в рывке и 145 в толчке).
Второе место заняла представительница Узбекистана Ригина Адашбаева, поднявшая 232 кг (102 в рывке и 130 в толчке). Бронзовая медаль — у белоруски Дарьи Хейдер, которая подняла 220 кг (100 в рывке и 120 в толчке).
Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа. Соревнования проводятся в открытом формате — их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.
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