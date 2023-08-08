Глава ФТАР: российские тяжелоатлеты отказались подписывать декларацию, она нарушает закон

Глава Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал о причинах недопуска российских атлетов на чемпионат мира.
«Мы подавали все заявки, доступны для тестирования и провели все отборочные соревнования на своей территории. Мы соответствуем всем антидопинговым и спортивным правилам. Единственная причина нашего недопуска — спортсмены посчитали неприемлемой декларацию, которую им предложили. Эта декларация является нарушением хартии, противоречит конституции международной федерации, нарушает права человека и является дискриминационной. Нарушает всевозможные права. Все соревнования, которые они проводят, не могут называться чемпионатами мира или чемпионатами Европы, потому что не соответствуют всем этим документам. Ну а наши спортсмены готовы выступать со всеми на равных правах, а не на дискриминационных.
Повторюсь, мы подавали заявки, но эта декларация заставляет нарушать и наше российское законодательство. Последнее письмо из международной федерации, на которое мы готовим сейчас ответ, к вашему сведению, как и всегда, как об стенку горох. Всех наших предложений, вопросов и доводов как будто не существовало. Они долдонят свою тему, такой диалог не поможет поиску приемлемых условий и выхода из данной ситуации.
На сегодня решение не найдено. А решение, которое озвучено, — неприемлемо, ни один наш спортсмен не подписал их декларацию. Условия дискриминационные, никто не готов это подписать. А там пишут, что никого не допустили. Как могут допустить, если никто не ставил подпись? Опять идут какие‑то политические заявления, под которыми стоят абсолютно неконструктивные действия», — сказал Агапитов в интервью «Матч ТВ».
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