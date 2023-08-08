Женская юниорская сборная России по гандболу заняла первое место в группе на Играх СНГ

Завершился матч заключительного тура группового этапа женского юниорского турнира по гандболу на Играх стран СНГ. Россия одержала победу в игре с Беларусью и заняла первое место среди четырёх команд-участниц.
Первый тайм завершился победой россиянок со счётом 15:13. Общий счёт матча — 30:25 в пользу России.
Напомним, во 2-м туре группового этапа соревнований россиянки со счётом 46:22 (26:15) обыграли представительниц Узбекистана. В 1-м туре представительницы России со счётом 76:1 (37:0) разгромили Кыргызстан.
В финальном матче Россия вновь сыграет с Беларусью. Игра состоится 9 августа.
Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.
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