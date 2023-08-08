Шипов объяснил, почему болеет не только за российских, но и за украинских шахматистов

Шахматный комментатор Сергей Шипов объяснил свои симпатии во время трансляций Кубка мира.

«Меня тут постоянно спрашивают мои зрители, почему я в эфирах, страшно сказать, так открыто болею за Иванчука, Пономарёва (которых, по их мнению, я должен ненавидеть, так как они представляют Украину), а также почему болею за Сарану, Опарина, Федосеева, Витюгова, Свидлера и иных шахматистов, которые уже бесконечно далеки от России…

Ответ прост: это НАШИ шахматисты. Это продукт советской и российской шахматной школы. Это те, кто рос и наливался силой в нашей стране. Кто вырос в недрах нашего, самого шахматного в мире государства. И ещё это парни, которых я лично знаю и уважаю. А вся эта ваша большая политика пусть идёт лесом! И потому что я — шахматист, тренер и комментатор», — написал Шипов в своём телеграм-канале.