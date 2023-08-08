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Смагин: у Горячкиной и Шуваловой хорошие шансы выиграть Кубок мира по шахматам

Смагин: у Горячкиной и Шуваловой хорошие шансы выиграть Кубок мира по шахматам
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин оценил шансы Александры Горячкиной и Полины Шуваловой на женском Кубке мира. Шахматистки остались единственными представителями России в женском турнире.

«Наши девушки, Горячкина и Шувалова, очень уверенно проходят дистанцию. Уровень их игры такой, что они должны бороться за самые высокие места вплоть до победы, у них есть хорошие шансы на это. Пока они играют очень хорошо, и, если будут действовать собранно, без проблем пройдут следующий круг», — сказал Смагин в интервью ТАСС.

В 1/8 финала Шувалова встретится с сербкой Теодорой Иньяц, Горячкина — с представительницей Грузии Нино Бациашвили. Кубок мира 2023 года проходит в Баку (Азербайджан). Параллельно проводятся мужской и женский турниры.

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