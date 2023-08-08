Мужская сборная России по пляжному футболу впервые за 2 года проиграла два матча подряд

Мужская сборная России по пляжному футболу впервые за два года проиграла два матча подряд на официальном уровне. Это произошло на Играх стран СНГ, которые с 4 по 14 августа проходят на территории Беларуси.

Напомним, в заключительном матче группового этапа подопечные Михаила Лихачёва со счётом 4:7 проиграли сборной Омана. А сегодня, 8 августа, в полуфинале Игр россияне в серии пенальти (3:4) проиграли Ирану. Россияне поборются за бронзу соревнований с проигравшей командой во встрече Беларусь — Оман.

Отметим, что в последний раз наши пляжники терпели два поражения подряд в 2021 году в Евролиге. Тогда они 10 сентября проиграли Беларуси (5:5 (2:4 по пенальти)), а на следующий день уступили команде Испании (5:6).