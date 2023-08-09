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На 96-м году жизни скончался легендарный испанский велогонщик Федерико Баамонтес

На 96-м году жизни скончался легендарный испанский велогонщик Федерико Баамонтес
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Во вторник, 8 августа, в возрасте 95 лет ушёл из жизни легендарный испанский велогонщик Федерико Баамонтес. Он был первым испанцем, ставшим победителем велогонки «Тур де Франс»: спортсмен выиграл её в 1959 году.

О смерти Баамонтеса сообщила пресс-служба мэрии города Толедо, где проживал спортсмен. Также сообщается, что в муниципалитете из-за смерти велогонщика введён двухдневный траур.

Впервые Федерико Баамонтес принял участие в соревнованиях как любитель в 1947 году: он пришёл в спорт, потому что размеры призовых были гораздо больше, чем его зарплата. В любителях Баамонтес выиграл Тур Андалусии и Тур Кадиса.

Первую профессиональную гонку спортсмен прошёл в 1953 году, когда он принял участие в «Вуэльте Астурии». Затем Баамонтес 11 раз одерживал победу на этапах Гранд-тура: испанец семь раз побеждал на «Тур де Франс», трижды — на «Вуэльте», а также становился чемпионом «Джиро д'Италия». В 2013 году L'Equipe назвала Баамонтеса лучшим в истории гонщиком «Тур де Франс», специализировавшимся на горных этапах.

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