«Я был напуган». Дюплантис только вернулся к тренировкам после судорог на этапе в Монако

Шведский прыгун с шестом, олимпийский чемпион 2020 года, чемпион мира и Европы Арман Дюплантис рассказал, что только вернулся к полноценным тренировкам после того, как в конце июля его настигли судороги во время выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

«Мне было немного страшно, потому что я знал, что это моё последнее выступление перед чемпионатом мира. Я был немного напуган, потому что хотел быть здоровым. Мой физиотерапевт, который живёт в США, прилетел в Швецию. Он был со мной последние десять дней и заботился о состоянии моего тела.

Сейчас я чувствую себя действительно хорошо. Чувствую, что готов ко всему. В той форме, в которой я сейчас, я могу привезти домой золото для Швеции», — приводит слова спортсмена издание Aftonbladet.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 19 по 27 августа 2023 года.