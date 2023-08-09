Игрок в американский футбол продавал снимки своих сокомандников на OnlyFans

19-летний игрок в американский футбол Ти Джей Дадли, выступающий в студенческой лиге США за команду «Тайгерс», был выгнан из клуба и колледжа после того, как выяснилось, что спортсмен втайне фотографировал своих сокомандников в раздевалке, а затем публиковал снимки на OnlyFans.

«Эта ситуация нас очень разочаровала. Он хороший человек, за последний год ставший для нас настоящей опорой. Нам больно его выгонять, но есть правила. Иногда лучше начать всё сначала», — приводит слова главного тренера «Тайгерс» Дабо Суинни издание Iltalehti. Также тренер добавил, что игра Дадли могла бы улучшить линейную защиту в его команде.

Сообщается, что спортсмен уже перешёл в университет Миссисипи и присоединился к команде этого вуза.