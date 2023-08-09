Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Игрок в американский футбол продавал снимки своих сокомандников на OnlyFans

Игрок в американский футбол продавал снимки своих сокомандников на OnlyFans
Комментарии

19-летний игрок в американский футбол Ти Джей Дадли, выступающий в студенческой лиге США за команду «Тайгерс», был выгнан из клуба и колледжа после того, как выяснилось, что спортсмен втайне фотографировал своих сокомандников в раздевалке, а затем публиковал снимки на OnlyFans.

«Эта ситуация нас очень разочаровала. Он хороший человек, за последний год ставший для нас настоящей опорой. Нам больно его выгонять, но есть правила. Иногда лучше начать всё сначала», — приводит слова главного тренера «Тайгерс» Дабо Суинни издание Iltalehti. Также тренер добавил, что игра Дадли могла бы улучшить линейную защиту в его команде.

Сообщается, что спортсмен уже перешёл в университет Миссисипи и присоединился к команде этого вуза.

Материалы по теме
«Национальный позор». Самая медленная бегунья Универсиады оказалась племянницей чиновника
«Национальный позор». Самая медленная бегунья Универсиады оказалась племянницей чиновника
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023