Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Юниорская женская сборная России по гандболу завоевала золотую медаль II Игр стран СНГ

Юниорская женская сборная России по гандболу завоевала золотую медаль II Игр стран СНГ
Комментарии

Юниорская женская сборная России по гандболу, в которой играют девушки до 19 лет, завоевала золотую медаль на II Играх стран СНГ, проходящих в Беларуси. В финальном матче спортсменки обыграли хозяек турнира со счётом 34:28.

В матче за бронзу Игр стран СНГ боролись представительницы Узбекистана и Кыргызстана. Узбекские гандболистки разгромили соперниц со счётом 69:15.

Соревнования по гандболу проходят в Бресте. Сегодня, 9 августа, вечером мужские юниорские сборные также разыграют комплекты медалей: в финале (17:00) сразятся также российские и белорусские спортсмены, а бронзовую медаль разыграют между собой представители второй сборной Беларуси и команды Узбекистана. Матч за третье место начнётся в 15:30.

Материалы по теме
Не гандбол, а клоунада! Россиянки со счётом 76:1 обыграли девочек из Кыргызстана
Не гандбол, а клоунада! Россиянки со счётом 76:1 обыграли девочек из Кыргызстана
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023