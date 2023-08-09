Юниорская женская сборная России по гандболу завоевала золотую медаль II Игр стран СНГ

Юниорская женская сборная России по гандболу, в которой играют девушки до 19 лет, завоевала золотую медаль на II Играх стран СНГ, проходящих в Беларуси. В финальном матче спортсменки обыграли хозяек турнира со счётом 34:28.

В матче за бронзу Игр стран СНГ боролись представительницы Узбекистана и Кыргызстана. Узбекские гандболистки разгромили соперниц со счётом 69:15.

Соревнования по гандболу проходят в Бресте. Сегодня, 9 августа, вечером мужские юниорские сборные также разыграют комплекты медалей: в финале (17:00) сразятся также российские и белорусские спортсмены, а бронзовую медаль разыграют между собой представители второй сборной Беларуси и команды Узбекистана. Матч за третье место начнётся в 15:30.