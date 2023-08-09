Смагин поделился мнением об основных претендентах на победу на Кубке мира по шахматам

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин рассказал, кого он считает основными претендентами на победу на Кубке мира по шахматам, который проходит в Баку (Азербайджан).

«Сейчас Магнус Карлсен, Фабиано Каруана и Ян Непомнящий показывают очень хорошую, крепкую игру, мне кажется, они главные претенденты на победу. Карлсен пока очень легко проходит в классике, но пока ему и достаются удобные соперники, которых он хорошо знает. У Каруаны есть давняя болезнь, когда он получает огромный перевес и не добивает соперника, но мне очень нравится, как он играет. Ян тоже играет уверенно, он показал, что может спокойно перейти в рапид и здорово там сыграть.

Удивило попадание многих ветеранов, прошли Пётр Свидлер, Василий Иванчук, Руслан Пономарёв, но надо понимать, что это шахматисты высочайшего уровня. Также здесь свою силу показывают представители Индии, которые якобы являются «средничками». Посмотрим, как будут дальше развиваться события, но этот Кубок мира очень непредсказуем», — приводит слова Смагина ТАСС.

Кубок мира в Баку завершится 23 августа, в случае тай-брейка победитель определится на день позже, 24 августа. По итогам соревнований три лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов в 2024 году.