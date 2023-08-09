Карлсен проиграл 18-летнему Каймеру в первой партии матча 1/16 финала Кубка мира

Лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен потерпел поражение в первой партии матча 1/16 финала Кубка мира по шахматам с 18-летним представителем Германии Винсентом Каймером.

Для выхода в следующую стадию турнира чемпиону мира по шахматам необходимо одержать победу в следующей партии. В 1/32 финала Кубка мира Карлсен дважды обыграл грузинского шахматиста Левана Панцулая в классические шахматы и уверенно вышел в 1/16 финала турнира.

Кубок мира по шахматам пройдёт с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов получат путёвку в турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. На турнире 2021 года он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).