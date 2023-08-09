Тарасова — об идее Рады отменить рукопожатия на турнирах: даже слышать это смешно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о предложении комитета по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины отменить рукопожатия на соревнованиях, где представлены российские и белорусские спортсмены.

«Мало ли они что они ещё скажут и придумают со злости. Что касается запрета на рукопожатие, то даже смешно об этом говорить: с одними можно, а с нашими — нельзя. Почему вы считаете, что к их мнению будут прислушиваться? Им хочется, чтобы нас никуда не пускали, руки не жали, не говорили ни «здравствуйте», ни «до свидания», но это не означает, что все остальные так будут делать. Даже слышать это смешно. Видимо, они все вопросы у себя в стране решили и теперь занялись такими проблемами», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, комитет также потребовал пожизненную дисквалификацию для российской фехтовальщицы Анны Смирновой, которая пыталась пожать руку украинке Ольге Харлан после поединка. Поступок россиянки в комитете назвали провокационным и противоречащим олимпийскому духу.