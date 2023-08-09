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Сборная Беларуси стала победителем турнира по пляжному футболу на II Играх стран СНГ

В финальном матче турнира по пляжному футболу встречались сборные Ирана и Беларуси. Игра завершилась со счётом 5:4 в пользу белорусской команды. Таким образом, сборная Беларуси завоевала золотые медали турнира.

Голами в составе сборной Беларуси отметились Анатолий Рябко и Игорь Бриштель, оформившие по дублю, и Иван Константинов. За иранскую национальную команду голы забили Хамид Реза, Аббас Резаеи Хасанабад, Хосрави Мохаммадджавад и Махди Ширмохаммади.

Ранее на турнире сборная Беларуси обыграла команды ОАЭ, Азербайджана и Омана.

Напомним, бронзовыми призёрами турнира стали российские игроки, которые в матче за третье место обыграли сборную Омана со счётом 7:3. II Игры стран СНГ проходят в 11 городах Беларуси с 4 по 14 августа.