Молодёжная сборная России проиграла Беларуси в финале турнира по гандболу на Играх СНГ
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Молодёжная сборная Беларуси обыграла российскую национальную команду в финале мужского турнира по гандболу на II Играх стран СНГ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 38:37 (17:14, 30:30, 35:34).
К перерыву преимущество белорусской команды составляло три мяча. Во втором тайме россияне ликвидировали отставание и вышли вперёд. В концовке к победе были ближе российские игроки, однако из-за удаления в составе сборной России белорусские гандболисты смогли сравнять счёт. В овертайме сильнее оказались хозяева соревнований.
Напомним, ранее женская юниорская сборная России по гандболу завоевала золото на турнире, в финале обыграв Беларусь. II Игры стран СНГ проходят в 11 городах Беларуси с 4 по 14 августа.
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