«В мире всё на балансе». Тренер сборной России по пляжному футболу — о поражении с Ираном

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о поражении в полуфинальном матче с командой Ирана на Играх стран СНГ.

«В матче с Ираном нам чуть-чуть не хватило удачи. Но я всегда говорю ребятам, что удачу надо заслужить своей работой, своим отношением к делу. Значит, в каких-то моментах мы недоработали. Хотя даже если вспомнить дополнительное время полуфинала, то, реализуй мы все свои моменты — и матч закончился бы уверенно в нашу пользу. Но бывают такие дни, бывают такие матчи. Я сказал после игры с Ираном ребятам, что лучше проиграть полуфинал здесь, чем было бы проиграть его на домашнем чемпионате мира. В мире всё на балансе. Где-то удача сопутствует, а где-то отворачивается», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.