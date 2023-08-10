Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Харлан рассказала, какие слова сказала Смирновой после боя на ЧМ по фехтованию

Харлан рассказала, какие слова сказала Смирновой после боя на ЧМ по фехтованию
Аудио-версия:
Комментарии

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о скандале с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

«Я сказала ей, что не пожму руку. Я выставила саблю, предложила ей сделать это мирным путём. Но я увидела, что она сразу убрала свою саблю. Я догадывалась, что от них будет провокация. Они будут спрашивать, чтобы дать мне чёрную карточку, будут давить на то, чтобы пожать руки, чтобы использовать это в своих целях и вернуть своих спортсменов на турниры. Смирнова в этот момент молчала, я никогда с ней не разговаривала. Я вообще не знала, кто это такая, прежде чем она начала ездить на Чемпионат Европы», — сказала Харлан на YouTube-канале Football Hub.

Напомним, после боя Харлан не пожала руку Смирновой, после чего её дисквалифицировали.

Материалы по теме
Украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой. Скандал на ЧМ по фехтованию
Украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой. Скандал на ЧМ по фехтованию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023