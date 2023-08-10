Харлан рассказала, какие слова сказала Смирновой после боя на ЧМ по фехтованию

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о скандале с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане.
«Я сказала ей, что не пожму руку. Я выставила саблю, предложила ей сделать это мирным путём. Но я увидела, что она сразу убрала свою саблю. Я догадывалась, что от них будет провокация. Они будут спрашивать, чтобы дать мне чёрную карточку, будут давить на то, чтобы пожать руки, чтобы использовать это в своих целях и вернуть своих спортсменов на турниры. Смирнова в этот момент молчала, я никогда с ней не разговаривала. Я вообще не знала, кто это такая, прежде чем она начала ездить на Чемпионат Европы», — сказала Харлан на YouTube-канале Football Hub.
Напомним, после боя Харлан не пожала руку Смирновой, после чего её дисквалифицировали.
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