Харлан рассказала, как на ней сказался скандал со Смирновой на ЧМ по фехтованию

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о своём состоянии после дисквалификации с чемпионата мира после того, как она не пожала руку россиянке Анне Смирновой.

«Моё физическое и моральное состояние было просто на нуле. Я похудела на 2 или 3 килограмма. Мой тренер смотрел на меня, я разминаюсь, а у меня кружится голова. Я говорю: «Подождите, сейчас». Он звонил диетологу и говорил, что я не могу есть.

Я просто физически не могла есть и была очень сильно уставшей. Шоковое состояние. Я старалась поесть, но не могла. Я была на нуле. Когда я видела, что девчонки тоже переживали, но они всё равно стоят, думала: «Всё, теперь мы сила». То есть они меня заряжали этим», — сказала Харлан на YouTube-канале Football Hub.

Ранее сообщалось, что МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой.