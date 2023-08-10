World Athletics заплатит $ 100 тыс. за мировой рекорд на чемпионате мира

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) на своём официальном сайте объявила о награде в размере $ 100 тысяч для каждого спортсмена, который установит мировой рекорд на предстоящем чемпионате мира. Соревнования пройдут в Будапеште с 19 по 27 августа. В них примут участие примерно 2000 атлетов из 200 сборных.

Выплаты для мужских видов будет обеспечивать японская компания по производству электроники TDK, а для женских — платформа Inside Track, поддерживаемая международной федерацией. При этом призовые получат только те атлеты, которые поставят новый мировой рекорд, но не повторят действующий. Выплаты для смешанной эстафеты 4х400 м в случае установления рекорда обеспечат и TDK и Inside Track.

Сообщается также, что логотипы TDK будут на номерах всех мужчин, которые примут участия в ЧМ, а новый официальный партнёр World Athletics компания NTN разместит логотипы на номерах женщин.

Помимо выплат для спортсменов, поставивших мировые рекорды, на ЧМ в Будапеште будет разыгран призовой фонд в размере $ 8 498 000. За победу в личном виде легкоатлеты заработают $ 70 тыс., за второе место — $ 35 тыс., за третье — $ 22 тыс., за четвёртое — $ 16 тыс., за пятое — $ 11 тыс., за шестое — $ 7 тыс., за седьмое — $ 6 тыс., за восьмое — $ 5 тыс. В эстафетах каждая команда получит на всех следующие суммы: за первое место — $ 80 тыс., за второе — $ 40 тыс., за третье — $ 20 тыс., за четвёртое — $ 16 тыс., за пятое — $ 12 тыс., за шестое — $ 8 тыс., за седьмое — $ 6 тыс., за восьмое — $ 4 тыс.