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Тренер Италии по художественной гимнастике рассказала, как скандал повлиял на команду

Тренер Италии по художественной гимнастике рассказала, как скандал повлиял на команду
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Эмануэла Маккарани, тренер сборной Италии по художественной гимнастике, рассказала, как сказался инцидент на команде и что она сама чувствует из-за расследования.

Напомним, история началась ещё в начале ноября. Тогда несколько бывших гимнасток сборной Италии заявили о жестоком обращении тренеров. На девушек оказывали психологическое давление, постоянно травили их по разным причинам, главная из которых – лишний вес, что приводило к развитию серьёзных заболеваний и досрочному завершению карьеры.

«Чрезвычайно сложный и трудный период для меня. Трудно, потому что он ещё не закончился, даже если общественное мнение снова стало интересоваться результатами этой команды и, наконец, говорить о спорте. Я решила подойти к этой ситуации спокойно, уравновешенно и очень вдумчиво, пытаясь придать правильное содержание всему делу.

Когда возникают такие ситуации, самым простым было бы не контактировать с самой окружающей средой, а вместо этого я должна была показать девушкам, что я была с ними, как всегда, даже если я переживала такой личный и трудный момент. Я не хотела и не могла оставить их в недоверии и отчаянии. Увидев своё имя рядом с ситуацией, когда речь шла о недугах, анорексии и жестоком обращении, означало, что их признали группой, командой и, следовательно, жертвами системы, лишившей их достоинства. Я создала эту команду и чувствовала себя обязанной не бросать её. Это стоило мне большого количества энергии, но, с другой стороны, укрепляло меня. Так и хочется сказать, что в спортзале и на работе ничего не изменилось.

Доказательство кроется в работе: когда что-то не так, это сразу видно. Если бы была система, где было недомогание, возможно, отсутствие результатов в этом первом полугодии тоже имело бы место в прошлом, вместо этого наша история говорит об эскалации успехов», – приводит слова Маккарани Iltirreno.it.

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