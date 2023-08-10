Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионы Ирана по гандболу могут принять участие в турнире в Чехове

Чемпионы Ирана по гандболу могут принять участие в турнире в Чехове
Комментарии

С 18 по 20 августа на домашней площадке «Чеховских медведей» пройдёт гандбольный турнир Кубок губернатора Московской области.

По неподтверждённой информации, впервые в истории чемпион Ирана по гандболу – команда «Сепахан» – может сыграть с подопечными Владимира Максимова.

Напоминаем, турнир состоится уже в шестой раз во Дворце спорта «Олимпийский им. В.С. Максимова». В прошлые разы он собирал клубы из Германии, Франции, Испании, Венгрии, Румынии, Беларуси и Македонии.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023