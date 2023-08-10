Чемпионы Ирана по гандболу могут принять участие в турнире в Чехове

С 18 по 20 августа на домашней площадке «Чеховских медведей» пройдёт гандбольный турнир Кубок губернатора Московской области.

По неподтверждённой информации, впервые в истории чемпион Ирана по гандболу – команда «Сепахан» – может сыграть с подопечными Владимира Максимова.

Напоминаем, турнир состоится уже в шестой раз во Дворце спорта «Олимпийский им. В.С. Максимова». В прошлые разы он собирал клубы из Германии, Франции, Испании, Венгрии, Румынии, Беларуси и Македонии.