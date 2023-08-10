Магнус Карлсен с трудом сравнял счёт матча в 1/16 финала Кубка мира

В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира ФИДЕ по шахматам 2023 года. Во второй партии поединка 1/16 финала 16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен с трудом обыграл 18-летнего представителя Германии Винсента Каймера (34-й номер рейтинга).
Для выхода в следующую стадию турнира Карлсену необходимо выиграть у Каймера тай-брейк, который состоится завтра, 11 августа.
Кубок мира по шахматам 2023 года пройдёт с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. На турнире 2021 года он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).
- 10 августа 2023
-
18:44
-
17:59
-
17:20
-
15:15
-
11:44
-
10:55
-
09:30
-
05:13
-
04:18
-
02:37
-
00:56
-
00:46
-
00:13
- 9 августа 2023
-
23:38
-
23:33
-
23:28
-
20:34
-
19:58
-
19:50
-
18:52
-
18:35
-
18:26
-
18:18
-
15:32
-
14:58
-
14:04
-
12:50
-
09:49
-
08:52
- 8 августа 2023
-
22:41
-
19:55
-
18:39
-
18:29
-
16:26
-
16:09