Магнус Карлсен с трудом сравнял счёт матча в 1/16 финала Кубка мира

В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира ФИДЕ по шахматам 2023 года. Во второй партии поединка 1/16 финала 16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен с трудом обыграл 18-летнего представителя Германии Винсента Каймера (34-й номер рейтинга).

Для выхода в следующую стадию турнира Карлсену необходимо выиграть у Каймера тай-брейк, который состоится завтра, 11 августа.

Кубок мира по шахматам 2023 года пройдёт с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. На турнире 2021 года он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).