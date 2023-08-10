Магнус Карлсен: с первого дня Кубка мира меня мучит вопрос «Что я вообще здесь делаю?»
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16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен после того, как сравнял счёт матча в 1/16 финала Кубка мира, откровенно рассказал о своём настрое на данный турнир.
«Честно говоря, с самого первого дня Кубка мира меня мучит вопрос: что я вообще здесь делаю? Почему трачу это время на классические шахматы, которые считаю стрессовыми и скучными? Это не лучшее психологическое состояние, ведь в первую очередь нужно все-таки стараться делать своё дело хорошо. Но именно такие мысли меня посещают. Если я вылечу, это будет ещё одно унижение на Кубке мира. Я, скорее всего, уже через пару дней забуду об этом, но всё же хочется достичь большего», — сказал Карлсен в интервью после поединка.
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