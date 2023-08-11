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Десять гандболистов пропали без вести на юношеском чемпионате мира в Хорватии

Десять гандболистов пропали без вести на юношеском чемпионате мира в Хорватии
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Десять гандболистов сборной Бурунди (U19) пропали без вести во время юношеского чемпионата мира, который проходит в Хорватии, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, десять молодых игроков 2006 года рождения в среду покинули помещение университетской резиденции в Риеке и уехали в неизвестном направлении. Отмечается, Полиция начала операцию с целью розыска исчезнувших лиц и установления фактов и обстоятельств их пропажи.

Бурунди, расположенная в Восточной Африке, является одной из беднейших стран мира и одной из самых густонаселенных на континенте.

Хорватия является одной из транзитных стран для нелегальных иммигрантов из стран Африки и Азии, которые пытаются попасть в Западную Европу через Балканы.

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