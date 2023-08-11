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Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца года

Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца года
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Исполнительный комитет Всемирной федерации кёрлинга продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца 2023 года. Об этом сегодня, 11 августа, сообщила пресс-служба Федерации кёрлинга России.

При этом в заявлении отмечается, что федерация оставляет за собой право пересмотра данного решения в случае необходимости.

Российские кёрлингисты отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Ранее Всемирная федерация кёрлинга уже дважды продлевала недопуск россиян на турниры.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян и белорусов на турниры в нейтральном статусе, при условии отсутствия у атлетов публичной поддержки СВО и связи с вооружёнными силами или службами национальной безопасности.

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