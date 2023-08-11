Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца года

Исполнительный комитет Всемирной федерации кёрлинга продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца 2023 года. Об этом сегодня, 11 августа, сообщила пресс-служба Федерации кёрлинга России.
При этом в заявлении отмечается, что федерация оставляет за собой право пересмотра данного решения в случае необходимости.
Российские кёрлингисты отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Ранее Всемирная федерация кёрлинга уже дважды продлевала недопуск россиян на турниры.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян и белорусов на турниры в нейтральном статусе, при условии отсутствия у атлетов публичной поддержки СВО и связи с вооружёнными силами или службами национальной безопасности.
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