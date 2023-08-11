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Карлсен сыграл вничью с 18-летним Каймером в первой партии тай-брейка матча 1/16 финала КМ

Карлсен сыграл вничью с 18-летним Каймером в первой партии тай-брейка матча 1/16 финала КМ
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В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира ФИДЕ по шахматам 2023 года. В первой партии тай-брейка матча 1/16 финала 16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен сыграл вничью с 18-летним представителем Германии Винсентом Каймером (34-й номер рейтинга).

Шахматисты проведут ещё одну партию тай-брейка сегодня, 11 августа. В партиях в классические шахматы Карлсен и Каймер одержали по победе. Победитель этого противостояния в следующем раунде турнира сыграет с лучшим в паре Вахап Шанал (Турция) – Василий Иванчук (Украина).

Кубок мира по шахматам 2023 года пройдёт с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. На турнире 2021 года он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).

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