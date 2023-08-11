Чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь проиграла Элизабет Петц в 1/8 финала Кубка мира

Действующая чемпионка мира, китайский гроссмейстер Цзюй Вэнцзюнь не смогла пробиться в четвертьфинал Кубка мира по шахматам. В матче 1/8 финала спортсменка уступила немецкой шахматистке Элизабет Петц.
Спортсменки провели четыре партии в своём матче. Первые три раунда завершились вничью, но в последней партии немецкая спортсменка взяла верх над соперницей. Встреча завершилась поражением Цзюй Вэнцзюнь со счётом 1,5:2,5.
В четвертьфинале Элизабет Петц встретится с украинкой Анной Музычук, трёхкратной чемпионкой мира по шахматам (по блицу и рапиду).
Напомним, Кубок мира по шахматам 2023 года проходит с 30 июля по 24 августа в Баку (Азербайджан). Действующая обладательница женского Кубка мира по шахматам бывшая россиянка, ныне представляющая Швейцарию, Александра Костенюк покинула турнир, проиграв в 1/16 финала.
- 11 августа 2023
-
16:52
-
16:43
-
16:31
-
16:24
-
15:25
-
15:21
-
15:18
-
14:51
-
12:52
-
12:49
-
12:34
-
11:48
-
02:41
- 10 августа 2023
-
23:33
-
21:30
-
18:44
-
17:59
-
17:20
-
15:15
-
11:44
-
10:55
-
09:30
-
05:13
-
04:18
-
02:37
-
00:56
-
00:46
-
00:13
- 9 августа 2023
-
23:38
-
23:33
-
23:28
-
20:34
-
19:58
-
19:50
-
18:52