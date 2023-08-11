Чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь проиграла Элизабет Петц в 1/8 финала Кубка мира

Действующая чемпионка мира, китайский гроссмейстер Цзюй Вэнцзюнь не смогла пробиться в четвертьфинал Кубка мира по шахматам. В матче 1/8 финала спортсменка уступила немецкой шахматистке Элизабет Петц.

Спортсменки провели четыре партии в своём матче. Первые три раунда завершились вничью, но в последней партии немецкая спортсменка взяла верх над соперницей. Встреча завершилась поражением Цзюй Вэнцзюнь со счётом 1,5:2,5.

В четвертьфинале Элизабет Петц встретится с украинкой Анной Музычук, трёхкратной чемпионкой мира по шахматам (по блицу и рапиду).

Напомним, Кубок мира по шахматам 2023 года проходит с 30 июля по 24 августа в Баку (Азербайджан). Действующая обладательница женского Кубка мира по шахматам бывшая россиянка, ныне представляющая Швейцарию, Александра Костенюк покинула турнир, проиграв в 1/16 финала.