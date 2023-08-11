Российские шахматисты Есипенко и Свидлер вылетели в 1/16 финала Кубка мира
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Российские шахматисты Андрей Есипенко и Пётр Свидлер не смогли пробиться в 1/8 финала Кубка мира ФИДЕ по шахматам.
Есипенко на тай-брейке матча 1/16 финала Кубка мира уступил представителю Индии Гукешу Доммараджу, а Свидлер не сумел обыграть азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова. Ранее в следующую стадию турнира прошёл российский гроссмейстер Ян Непомнящий.
Кубок мира по шахматам 2023 года проходит с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда. На турнире, который прошёл в 2021 году, он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).
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