Попова: в детстве Аверины были кумирами для меня, сейчас я — для начинающих девчонок

16-летняя чемпионка II Игр стран СНГ в Беларуси, художественная гимнастка сборной России Анна Попова рассказала о прошедших соревнованиях, а также назвала более ценную медаль турнира.

На вопрос, хороший ли результат завоевание четырёх медалей, Попова ответила: «А я считаю, что не совсем. Могло быть лучше. Хотелось большего. Наиболее престижная награда, конечно, за многоборье. И за команду ещё. Это очень важно для меня, и для всех нас, что сборная России выиграла. Это было главное.

Очень напряжённая была командная борьба. Считали баллы с самого начала – сколько мы набираем в общем зачёте, а сколько соперники. Только в самом конце увидели, что точно победили.

Я могла и должна была выступить ещё лучше. Всё это волнение было от ответственности – все очень за результат переживали. А ошибки – их могло и не быть. Самый ужасный для меня момент – это падение в булавах. Оно просто так случилось, и от этого очень обидно.

Самый лучший момент – многоборье. И, наверное, то финальное выступление с лентой.

Да. Было больно. Но это нормально – любая травма неприятна, но на это не нужно обращать внимания. Я старалась. Такая у меня работа – выходить и улыбаться, несмотря ни на что (улыбается).

В нашей нынешней ситуации это очень важный и большой турнир для нас. Про ответственность я уже сказала. Я в восторге от поддержки, которую нам оказывали с трибун! Очень хорошая атмосфера! И очень приятно было при такой поддержке выходить на ковёр. Приехало много наших, российских, болельщиков. И девочки-юниоры тоже все были на трибуне и нас поддерживали. И мои родные очень за меня болели – правда, дистанционно.

Как в детстве Дина с Ариной Аверины были кумирами для меня, так и я сейчас – для начинающих девчонок», – приводит слова Поповой «Центр гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой».